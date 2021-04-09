Андрій Данилко, який виступає в образі співачки Вєрки Сердючки, похвалився кадрами з Барселони

Нещодавно стартував новий ювілейний сезон програми про подорожі "Орел і Решка", в якому підкорювати міста і країни відправили 10 пар знаменитостей. Зірковими учасниками тревел-шоу також стали Вєрка Сердючка та її мама, яку грає Інна Білокінь. Вони побували в іспанській Барселоні.

Як повідомляє Politeka.net, нові кадри подорожі з'явилися на сторінці Сердючки в Instagram, і були бурхливо зустрінуті користувачами мережі. (Щоб подивитися відео -проскролльте вниз).

Сердючка і її мама відображені на фото в бузкових світшотах і шортах, надітих на білі колготи.

"Любов моя",-відреагувала на кадри телеведуча, яка отримала широку популярність завдяки зйомкам в цьому тревел-шоу, Леся Нікітюк.

"Шорти-вогонь!🔥", "Як завжди тітка Мотя рулить", "ви прекрасні завжди і скрізь", "Вєрка і її мама-легенди❤", "Моя любовна любов 😍 😍 😍 😍 😍 обожнюю, Вєрка", "Андрій ви диво. Люблю Вас за талант", "Принадність бузковенька, обожнюю", "які ж Класні😂", "Віра - супер Старий👌, а Мамуся як завжди вогонь", - пишуть в коментарях.

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