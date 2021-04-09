Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як відбився на ній шлюб

Як пише Politeka.net, Володимир з Христиною розписався зовсім недавно - в 2020 році. Парочка постійно радує своїх фанатів кадрами особистого життя, нічого не приховуючи.

Цього разу на сторінці Христини з'явилося спільне фото з Володимиром в автомобілі. Дівчина вирішила наочно показати, як відбилося сімейне життя з Остапчуком. Красуня цього разу зробила акцент на зморшках - головній заслузі чоловіка.

"Хочу побажати, щоб у кожної дівчини було багато зморшок навколо очей від сміху і щастя!!!! Зморшки прибрати можна, а ось похмурість і смуток складніше! Так що посміхайтеся, милі дами!!!

А спонсор моїх зморшок мій Володимир Остапчук і наш позитивний vibe", - написала Христина під фото.

Фанати відразу почали обговорювати публікацію:

"Які красиві", "блін, круте фото", "яка ви красива пара", "з таким чоловіком і в вогонь і в воду", "Милахи", "дуже шикарне фото", " яке хороше фото)...ви навіть схожі тут один на одного))", " дуже красива і позитивна пара!!! Ви дві половинки", " ви Така самодостатня, це так круто, ви гармонійна як сама по собі, так і з чоловіком. Ви зразок жінки, до якого хочеться прагнути. Надихаєте, подобається ваша щирість і прямолінійність".

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