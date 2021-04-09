Відома співачка і блогер Настя Каменських після того, як раптово потрапила під крапельницю, помчала на відпочинок, і підставила своє тіло ранковим променям мексиканського Сонця

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Настя Каменських часто публікує фото свого сонячного відпочинку. Зірка цього разу розмістила красиве фото біля Пальми. Вона підняла руки вгору, показуючи своє ідеальне тіло в топіку від бікіні і ультра коротких шортах.

Боса Настя підвела на носочки, відкинувши свої кучері назад, і стримуючи їх рукою. Вийшов дуже красивий, дивовижний кадр. Білосніжний пісок, пальма і красуня Настя. Знаменитість звернулася до своїх шанувальників:

"Щаслива перебувати в одному з моїх улюблених місць на планеті і розділяти кожен момент з моїми дівчатками 🥰. І від того, що ви нарешті побачили першу серію "Дівчатка рулять"👩🏼🤝👩🏻📹", - написала знаменитість.

Шанувальники оцінили кадр, який зробила знаменитість і обсипали зввезду компліментами:

"Ви красуня🌺", "Дивилися і дуууже чекаємо продовження!❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Шикарна фігура)😍", "Хотілося б дізнатися яке Ваше улюблене місце на планеті? 😍 ", "Прекрасна, красива Настя Каменських ❤️ми любимо Настю Каменських ❤️", " вогонь Настенаа!!!** 😮 👏 🔥 ",- відгукнулися шанувальники.

Варто сказати, що Настя зовсім недавно запустила своє власне шоу - "дівчатка рулять". Сама вона писала, що зважилася зробити щось нове, попри те, що шанувальники дуже люблять блоги. Співачка зізналася, що давненько не робила випусків, через те, що складно встигати самій все і знімати, і ловити важливі моменти.

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