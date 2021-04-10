Українська співачка Анна Консун (MARUV) показала свою нову роботу

Як пише Politeka.net, Анна вже не перший рік вражає українців обпалюючими і зухвалими образами. Дівчина обожнює привертати увагу, кожен раз епатуючи публіку більш зухвалими роботами.

Цього разу Корсун вирішила показати незвичайну роботу з іншими танцівницями. Всі дівчата були в прозорих нарядах і чобітках. Разом з MARUV красуні виконували досить провокаційний танець, а в якийсь момент до них приєдналися дві молоді людини.

"Нове Танцювальне відео", - підписала ролик англійською Анна.

"Вогонь", - написала відразу під відео Нікітюк.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Вау, дуже круто", "Бордель прямо", " у чому краса то? Куди ми котимося?", "Одні й ті ж рухи з кліпу в кліп...найміть вже хореографа чи що", "Красиво, спортивно, ефектно", "Боже мій, що я зараз побачила, це просто неймовірно красиво!!!!!", "Я б сходила на ваш балет", " чому завжди занадто вульгарно?", А так все круто починалося. Зараз все жахливіше з кожним разом, шкода", " Шикарний проект ти замутила, Аня, привітання!".

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