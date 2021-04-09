37-річна Світлана Лобода відзначає десятиліття старшої дочки Єви

Як передає Politeka.net, дівчинку з днем народження привітала Бабуся-мама Світлани Лободи-Наталя. На своїй сторінці в Instagram вона зробила пост з такої нагоди і показала фото.

Наталя і маленька Єва відображені в легких білих сукнях на тлі повітряних куль.

"Чому сьогодні такий прекрасний день, а у нас святковий настрій? Це тому, що сьогодні своє десятиліття святкує сама чудова дівчинка на Землі, наша внучечка Євангелінка! Мила іменинниця, вітаємо тебе з цим чарівним святом! Він чарівний тому, що сьогодні ти стала старше, це твій перший справжній ювілей. А значить, сьогодні ти можеш загадати будь-яке бажання, навіть найзаповітніше, і знай-воно неодмінно здійсниться. 😎Щастя тобі, посмішок і сміху! 😄З днем народження!!!❤ Твої дідусь і бабуся! Любимо тебе!» - написала Наталя.

У мережі приєднуються до привітань. Також у коментарях зазначили, що Євангеліна дуже схожа на свою матір.

"Вітаю Єву з Днем народження !!! 🎉 🌹 💋Нехай вона буде здорова, успіхів їй у навчанні і нехай радує своїх рідних ! Вона так схожа на Світлану!", "З Днем Народження миленької принцеси❤️❤️❤ ️ копія мами", "з Днем Народження, принцеса", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода розповіла, що незважаючи на запобіжні заходи, підхопила вірус і тепер змушена сидіти в самоізоляції і лікується.

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