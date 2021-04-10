Український співак Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", ретельно приховує інформацію про своє особисте життя, але все втаїти від шанувальників йому не вдалося

Артист завоював любов українок, проте не тримає ілюзій, що буде вічно популярним, повідомляє Politeka.net. Однак, за словами співака, він не збирається підтримувати спалу увагу, виставляючи напоказ свою "нижню білизну". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Мені здається це неважливо. Як тільки не буде у тебе того матеріалу. Як тільки не буде у тебе тієї любові. Чи не буде тієї іскри в очах, того щастя і того запалу. Вже нічого не допоможе", - зізнався співак у програмі "Життя відомих людей" (ЖВЛ).

Мабуть, тому артист зберігає своє особисте життя в секреті.

Однак в мережі вже давно розсекретили ім'я зіркової дружини, нею виявилася 47-річна співачка Таїсія Сватко, яка виступає під псевдонімом Таюне. За неофіційними даними, обидва познайомилися ще в музичному гуртожитку під час навчання. Зараз відомо, що у пари нібито є спільний син.

Користувачі мережі стали обговорювати відео "ЖВЛ":

"Ольга Герасим'юк вперше розповіла про нього в програмі "Хочу і буду". Це було давно. Не знайшла програму в Ютуб, на жаль. А так його багато хто знає давно. Ми разом навчалися в Каневі. Завжди був харизматичним. А Тая Таюне його дружина давно", "Одружений. І дуже давно", "Любимо-обожнюємо за людяність. За талант. За повернення на рідну землю".

Зазначимо, що фанати творчості Таюне створюють сторінки, в яких публікують фото і відео з нею.

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