Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський дав відверте інтерв'ю про український шоу-бізнес

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю в програмі "Слава+" відверто розповів про те, що відбувається у вітчизняному шоу-бізнесі. Так, серед іншого продюсер згадав про переможця одного з сезонів талант-шоу "Х-Фактора" Олександра Кривошапка.

Ясинський вважає хлопця дуже талановитим, і вважає, що він міг побудувати успішну сценічну кар'єру. Однак, за словами Михайла, він був занадто довірливим і помилився, так що робота з Кривошапко стала одним з його факапів.

"Я зробив йому дві розкішні пісні, одна з них вийшла, там без кліпу, без нічого. Але там все зламалося в один момент, як це часто ламається на півдорозі. Я іноді так сильно захоплююся, що коли вже пишу, що мені потрібно, плани пишу, і їх всі стверджують... Я кажу, хлопці, дивіться, якщо ми зробимо цей крок один, потім нам буде дуже складно все перемотувати. Так що краще його не робити взагалі, ніж робити якось невдало", - розповів Ясинський.

За його словами, він свого часу занадто довірився людям, яких привів з собою Олександр. "Я помилився, я був занадто довірливий до людей, які прийшли до мене разом з Сашею Кривошапко. Я дуже щиро шкодую, тому що вважаю, що Саша мега талановитий чувак. І ось його приклад для мене - це приклад убогості нашого музичного ринку", - підсумує Михайло Ясинський.

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