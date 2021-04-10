Продюсер Олі Полякової та багатьох інших зірок Михайло Ясинський висловився про проблеми в українському шоу-бізнесі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю у програмі "Слава+" відверто розповів про те, які проблеми є в українському шоу-бізнесі. За його словами, в цій індустрії немає балансу і налагодженої взаємодії між артистами, радіостанціями і телеканалами. Також він зазначив, що великі телеканали в нашій країні сильно політизовані і просто не вміють "ростити" зірок. Також у розмові зі Славою Дьоміним Ясинський розповів, чому свого часу пісні Олега Винника не крутили по радіо.

"Не хотіли Винника довгий час ставити на радіо, не хотіли його крутити по телевізору. Ми розмовляли тоді, він каже, Ми зали збираємо, а нас ніде немає. Він по п'ять палаців спорту збирав, а коли запитаєш когось - "Ми не знаємо, хто такий Винник". Всі знають, а сказати про це якось незручно. Це що? Це і є "комплекс меншовартості". Мені, відверто кажучи, соромно...",- розповів Ясинський.

Також він підняв тему того, що телеканали не беруть навіть артистів першого ешелону у свої ефіри. "Щоб потрапити на телевізійний музичний канал, який розрахований на певну аудиторію і на певного рекламодавця, вони не беруть в ефір те, що реально треба багатьом людям. Ну не беруть вони таку музику. І в підсумку, великі артисти для широкої аудиторії, яким потрібно знімати зрозумілі, прості, виразні кліпи, починають знімати якусь нісенітницю малолітську. Потім глядач дивиться і думає: "Він, здається, з глузду з'їхав!". А потім вони не йдуть на його концерт", - обурюється продюсер.

Михайло Ясинський також вважає, що в Україні потрібно будувати і розвивати власну попкультуру, і робити це потрібно через взаємозв'язок телеканалів, радіостанцій і артистів. Поки що він називає український шоу-бізнес стихійним ринком.

"Поміняти модель, при якій ми створюємо зірок, ніхто не хоче. Я якось зібрався з цими телевізійниками. Кажу їм, хлопців, вийде, що через пару років у вас нікого тут не залишиться. Хто така зірка для українців? Чому десять років треба світитися в телику? Потім заходиш в тренди YouTube, а там спробуй знайти українського артиста", - зазначив продюсер.

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