Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, покрасувалася в шикарному купальнику і побешкетувала язичком на пляжі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ніколь вирішила розігріти шанувальників, розмістивши Гарячий кадр з пляжу. Модель постала у відкритому купальнику, який задерся, відкривши вид на зайве.

Девугка зробила селфі стоячи на піску, прикривши обличчя баночкою від напису, і висунувши пустотливий язичок. "Повернись, мій улюблений напій", написала модель.

Дівчина завжди викликає у шанувальників безліч захоплених емоцій, які так і хочеться виплеснути в колонку коментарів. Цей раз не став винятком, і шикарну красуню засипали компліментами, оспівуючи красу, молодість і ідеальну фігуру Ніколь.

"Нереальна краса😍 🔥", "Olala🔥 🔥 🔥 🔥", " любов❤️❤️❤️❤️", "гаряче", "потрібен холодний чай", " Ах цей наряд 🔥", " кращий напій на світі🤤"," Фантастична дівчинка! 🔥 🔥 🔥 ", "Дійсно красива! Який бренд вашого одягу?", "Ніко, дорога, не обов'язково є волосся відразу", - відгукнулися фанати.

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