Відома українська актриса Ольга Сумська здивувала сміливим перевтіленням на популярному шоу пародій

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Ліпсінк батл» в Instagram з'явився анонс майбутнього ефіру. На колажі красувалася 54-річна актриса Ольга Сумська і 51-річна співачка Дженніфер Лопес. Саме образ цієї голлівудської зірки зважилася втілити в життя Сумська.

Варто відзначити, що Сумська не побоялася надіти вельми відвертий костюм тілесного кольору. Судячи з анонсу, Ольга влаштує справжнє шоу на сцені.

"Вже завтра в шоу #ліпсінкбатл на вас чекають блискавичні пародії від двох акторок – зірки серіалу «Папік» Даші Петрожицької та легенди українського кіно - Ольги Сумської. Ольга втілить спокусливий образ Дженіфер Лопес та здивує всіх своїми відвертими танцями. Чекаєш на цей блискавичний «Ліпсінк»?",- підписали фото автори акаунту.

У коментарях красуні залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики.

"Ну дає", "Оля Лопес", «дуже схожа», «у Сумської як би мадам з борделя не вийшла», "українська Джей Ло", - пишуть користувачі Мережі.

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