Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в пікантному образі

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Соня Плакидюк розмістила новий знімок, на якому постала в томній позі, розбурхуючи уяву шанувальників. Модель задерла сукню, і засвітила панчішки, в яких позувала на диванчику.

Соня Плакидюк набула шаленої популярності після участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". Як виявилося, фотографу є що показати, та й образи, які демонструє Соня сповнені неймовірної енергетики.

Епатажна красуня відразу завоювала серця провокаційними фото, які із задоволенням публікує в Instagram. А багатотисячна армія фанатів із задоволенням коментує і лайкає неймовірні образи дівчини.

У своєму пості модель написала, що її любов дитинства - це панчохи, і це фото і є пропаганда панчіх.

Шанувальники не упустили випадок залишити під фотографіями Соні безліч коментарів.

"Фарбована🤫", "Прилягла відпочити така", "Це дуже! Соня Вау🙌", "Як завжди прекрасно😍", " Уф... Hot🔥 🔥 🔥 🔥", "Яка гарна душа! 😍 😂 ", "Соня, це провокація чистої води, це явно поза законом😍", "Те що Ви робите і які бажання викликаєте, королева пристрасті❤️", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вбила розміром декольте в корсеті, натягнувши вушка Playboy: "Ура".

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