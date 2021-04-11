Телеведуча Катя Осадча без макіяжу здивувала зізнанням
Як передає Politeka.net, новим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Ранкові рейси не моє", - повідомила телеведуча в підписі до знімка.
Для перельоту знаменитість вибрала комфортний наряд. Вона одягалася в білу куртку і бежеву сорочку.
Волосся знаменитість зібрала в хвіст ззаду. Як відомо, ведуча є прихильницею натуральної краси, тому поза роботою вона майже не робить макіяж.
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Раніше телеведуча поділилася фото, на якому позувала в білосніжному вбранні біля кухонного столу.
Осадча поділилася з шанувальниками своїм "секретом" розповівши, що готування для неї окремий вид творчості.
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