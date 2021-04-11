Ведуча навіть не дивилася в камеру

Телеведуча Катя Осадча без макіяжу здивувала зізнанням

Як передає Politeka.net, новим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Ранкові рейси не моє", - повідомила телеведуча в підписі до знімка.



Для перельоту знаменитість вибрала комфортний наряд. Вона одягалася в білу куртку і бежеву сорочку.

Волосся знаменитість зібрала в хвіст ззаду. Як відомо, ведуча є прихильницею натуральної краси, тому поза роботою вона майже не робить макіяж.

Раніше телеведуча поділилася фото, на якому позувала в білосніжному вбранні біля кухонного столу.

Осадча поділилася з шанувальниками своїм "секретом" розповівши, що готування для неї окремий вид творчості.

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