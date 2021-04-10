Дев'ятого квітня стало відомо про смерть чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II

Принцу Філіпу було 99 років, два місяці він не дожив до свого ювілею, передає Politeka.net. Відомо, що чоловік Єлизавети II не хотів святкувати свій день народження, заявивши, що він і так розвалюється.

Похорон герцога не буде державним, його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

Своє бажання приїхати на траурну процесію виявив онук принца Вільяма, принц Гаррі, який зараз живе в США. Поки невідомо, чи приєднається до герцога Сасекського його дружина, Меган Маркл.

Зараз пара відреагувала на смерть дідуся принца Гаррі повідомленням на сайті свого благодійного фонду Archwell. Подружжя написало коротке співчуття:

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921–2021. Спасибі за службу. Нам буде вас дуже не вистачати".

Нагадаємо, в січні минулого року принц Гаррі і Меган Маркл заявили про складання з себе королівських повноважень. Спочатку вони разом із сином, Арчі, переїхали до Канади, а потім - до США. Зараз вони живуть у Зоряному районі Монтесіто в окрузі Санта-Барбара, штат Каліфорнія в розкішному будинку.

Відомо, що у спадок від матері принцу Гаррі дісталися 13 млн дол, а ще два млн дол. Меган заробила за зйомки в телесеріалі, кіно і рекламі.

А у вересні 2020 року герцоги Сассекські підписали багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix, плануючи випускати документальні фільми і серіали, художні фільми і дитячі програми.

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