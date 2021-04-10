Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес покрутилася на зйомці, випинаючи гідності

Кілька тижнів тому артистка взяла участь в модній зйомці, в якій повинна була приміряти відразу кілька різних образів. Щоб розбурхувати публіку, зірка вирішила показувати кадри "дозовано" і чергуючи з особистими Селфі. Цього разу артистка хвалилася двома модними луками.

51-річна співачка і актриса приміряла спортивний лук, що складається з міні-шорт, топа і сітчастої кофти, що не приховує, але підкреслює ідеальні вигини. Білі кеди доповнили образ, акцентуючи увагу на спортивній статурі зірки.

Другий наряд вийшов виглядав більш скромно на фігурі Дженніфер, але не менш цікаво. Яскраво-помаранчевий комбінезон з глибоким декольте перетворив артистку в кокетливу бунтарку.

"Плисти на вихідні 💙 » - лаконічно підписала Лопес новий пост.

"дассс чудово; Ти виглядаєш бездоганно🥺 🥰; омг Привіт Джі Ло, моя королева; ось це правильний ексклюзив; супер😛 😻; люблю тебе см❤️; нестаріюча Барбі😍; мій Бог, Прекрасна іконі стилю; красиво ❤️; романтична Малятко; яка дама, просто чаклунка, можна постаріти?",- відповідають фанати.

Щоб підтримувати себе у формі, зірка доводиться займатися в спортзалі без удавання. Одного разу Дженніфер навіть налякала кадром із залу, показавши, як втомлюється там після занять. Проте, артистка виглядає чудово саме завдяки цьому. Зокрема, в яскраво-жовтому костюмі після тренувань з блискучим обличчям Лопес виглядала навіть молодше звичайного.

Плоский живіт-повністю заслуга харчування і спортивних танців з йогою і тренуваннями. При цьому пити багато води-Головне правило Джей Ло: до, після і під час тренувань актриса постійно п'є воду.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "аж серце прихопило".