Ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився кадрами зі свого ресторану

Як передає Politeka.net, новий пост відомий кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.



Ектор зазначив, що його ресторан доставляє українським медикам гарячі обіди.

"Я пишаюся тим, що навіть у важкі часи ми залишаємося людьми і знаходимо можливості допомагати один одному", - зазначив Хіменес-Браво в пості, супроводивши його знімком, на якому позував біля червоного дракона.

Кухар пояснив, що ресторанний бізнес зараз зазнає великих збитків і єдиним способом його хоч якось врятувати, це доставка їжі додому.

"Пізнайте справжній смак Азії", - підсумував Ектор.

Українці були в захваті від того, що суддя "майстер Шефа" допомагає медикам під час пандемії.



"Ектор, ви молодець, що допомагаєте людям у важкий час", "саме в "скрутні години" люди і проявляються. Коли все добре, чудово посидіти в ресторані, посміятися, потанцювати, а ось коли трапляється біда або яка-небудь проблема, ось тут щури і проявлять себе. Всім Добра", " Ви б краще не працювали підпільно щоб не сприяти поширенню хвороби. Користі було б явно більше", - писали в коментарях під постом Ектора.

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