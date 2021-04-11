Солістка The Hardkiss Юлія Саніна поділилася зворушливими кадрами

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram.

Схоже, що відео артистка записала на території свого особняка.

Як відомо, Юлія з чоловіком Валерієм і сином Данилом живуть в будинку, який займає близько 300 квадратних метрів. У зірки є міні-сад, і невеликий город, де вона вирощує помідори, зелень і суницю. Також на території ростуть сосни і ялинки.

Так, у свіжих сторіс вона показала птахів, які звили гніздо на сосні.

«А у нас, по ходу буде гніздо. Валера, у нас будуть пташенята», - каже Юлія звертаючись до чоловіка.

Нагадаємо, Саніна і Бебко приховували свої стосунки протягом п'яти років. Через три роки після знайомства, в 2011 році пара одружилася.

21 листопада 2015 року у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогло відірвати молоду матір від улюбленої роботи. Артистка встигала поєднувати догляд за дитиною і запис нових хітів.

Відзначимо, з другою дитиною Саніна не поспішає.

"Я знаю, що я кар'єристка. Тому, напевно, у нас немає другої дитини досі. І не знаю, чи з'явиться він, тому що я поважаю себе за те, хто я є, чого я досягла. І мені подобається поки баланс між мамою і працюючою жінкою", - розповідала вона.

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