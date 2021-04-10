Чоловік прими-балерини та судді проекту "Танці з зірками" Катерини Кухар поділився кадром з відпочинку

Як передає Politeka.net, новий знімок Олександр Стоянов опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Готовий приступити до обов'язків головного відпочиваючого! І скуштувати всі принади відпочинку на Шрі-Ланці, пізнати всілякі екзотичні фрукти, насолодитися сонцем, обзавестися ідеальним засмагою і кожен день проживати в режимі «slow life»!",- повідомив свої плани на найближчі дні артист балету.

На опублікованому фото Олександр позував у захоплюючій позі на тлі морських пейзажів.

На своїй сторінці в Instagram Кухар також поділилася першим кадром з відпочинку.

"Це моя перша тривала перерва за довгий час і хочу сказати, що тепер я буду частіше давати собі цю можливість. Ми прибули на Шрі-Ланку, занурилися в відчуття безлюдного острова і не збираємося його втрачати...", - написала суддя шоу "Танці з зірками" під постом.

Раніше Олександр Стоянов показав, в якій великій кімнаті живе їхня дочка Анастасія. Артист знімав сторіс з малятком, яка сиділа на величезному ліжку.

Нагадаємо, що Кухар з " Танців з зірками» викликала фурор кадрами з талановитим малятком: «нелегка праця...».

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