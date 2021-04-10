Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", відповіла на хвилюючі питання

Артистка - популярний хореограф і молода мама, яка також є дворазовою чемпіонкою світу з бальних танців, повідомляє Politeka.net. Зірка може похвалитися красивою фігурою і відмінним почуттям стилю, що завжди оцінюють її підписники в Instagram.

Цього разу красуня вирішила поспілкуватися з шанувальниками, відповівши на їхні запитання в сторіс. Так, одна з підписниць поцікавилася, де Олена купує своє взуття.

"Туфлі купую, де доведеться. Головне, щоб по знижці", - зізналася зірка.

Також хореограф розповіла, де бере життєву енергію.

"Я навчилася відпочивати. Робити, те що хочеться, коли хочеться, і не забивати голову порожніми думками", - зазначила Шоптенко.

Крім того, зірка поділилася, як ставиться до перфекціонізму в навчанні:

"Перфекціонізм - це добре, але тільки тоді, коли це інструмент, а не самоціль".

Також зірка радить зробити перший крок у відносинах, адже, на її думку, зовсім неважливо - дівчина ви або хлопець.

Всі відповіді артистка підкріпила красивими фотографами, на яких позувала в різних образах.

Зокрема в одному з кадрів спокусниця постала в червоній сукні з декольте до пупка, з нього виглянув сріблястий ліфчик. Красуня блиснула підкачаними ніжками, а наряд красиво розвивався на вітрі.

Таке фото не може залишити байдужим, шкода, тільки не можна було прокоментувати його у відкритому доступі.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

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