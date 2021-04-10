Шоу "Холостяк" впевнено рухається до фіналу, і обстановка на проекті все більше загострюється

Пролити світло на особистість головного героя Михайла Заливако, і те, хто ж стане в підсумку його обраницею взялася астролог Аріна Артуровна, пише "РБК-Україна».

"Холостяк" народився 28 вересня 1989 року, тому Сонце Михайла знаходиться в знаку Терези, але дуже уражене іншими планетами. Зважаючи на це, за словами астролога «Холостяку» властиві товариськості, вміння знаходити компроміси, прагнення до прекрасного, співпраці, порядку і гармонії. Разом з тим він схильний хвилюватися і переживати з будь-якого приводу, а також є легковажним, велелюбним і байдужим до чужих проблем.

"Карта має 3 аспекти конфліктності, що говорить про підвищену конфліктність людини і високу прискіпливість до протилежної статі", - зазначила Аріна.

За словами астролога, Михайло-сильний, мужній, але більше любить поговорити, порадити, обговорити, ніж приступати до справи.

Також ретроградний Меркурій в карті створює труднощі в сприйнятті зовнішньої інформації і в вираженні себе, що створює дисонанс. Напружений аспект з Юпітером дає перебільшену думку про себе, бажання багато чого досягти і відразу без дисципліни, тривалої роботи і напрягу.

"Венера в Скорпіоні, і місяць в Діві говорить про те, що Михайло не той чоловік, який буде щедрий на подарунки і красиво доглядати, це можна побачити в епізоді, коли Холостяк прийшов на день народження без подарунка, подарувавши дівчині лише тільки квіти. При цьому такій людині притаманне використовувати протилежну стать для своїх задоволень, і в своїх меркантильних цілях", - додала астролог.

А ось Аспект Венери з Плутоном дає Михайлу магнетичну привабливість, сексуальність і глибокі переживальні емоції.

За словами астролога такого чоловіка приваблюють самодостатні дівчата, які самі заробляють, розкуті, пристрасні і сексуальні, як зовні, так і внутрішньо.

Відзначимо, що раніше колишня дівчина Михайла стверджувала, що він їй часто зраджував, при цьому був дуже закомплексованим маминим синочком. Вона заявила, що Заливако вміє зачарувати своєю зовнішністю, але швидко розчаровує.

Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини:"в засос на підлозі".

Як повідомляла Politeka, несподіваний поворот на шоу "Холостяк" з Заливако, кого вигнали з проекту: "Міша ще пошкодує»

Також Politeka писала, що обличчя наречених "Холостяка" Заливако, яким заборонили косметику, показали крупним планом: "у всіх губи накачані?"