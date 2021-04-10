Відома співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала кумедні кадри репетиції

Як пише Politeka.net, молода співачка спочатку працювала у Дмитра Монатіка бек-вокалісткою. Після цього красуня пробувала себе в різних шоу, а потім стала повноцінною співачкою під опікою продюсерського центру Монатіка. Дівчина розвиває соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю.

Цього разу Ліда Лі опублікувала в кадри, де стояла в прозорому вбранні і в срібних трусиках, репетируючи в старому приміщенні. У якийсь момент Дмитро Монатік в сорочці і з перукою, копіюючи зачіску своєї підопічної.

"Битва карешек. Хто переміг?",- написала під відео Ліда.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Боги, що це?", "Діма, сміх крізь сльози","Боже, ну Діма - це окрема любов".

Раніше ми писали, що співачка Ліда Лі похвалилася фігурою в прозорому вбранні.

Ліда Лі постала в прозорому вбранні, крізь яке можна розглянути ліфчик у формі двох трикутників і яскраві шортики.

Нагадаємо, підопічна Монатіка в занадто вузькому боді позначила пікантні місця

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