Телеведуча Леся Нікітюк з розсердженим виглядом розкритикувала несмачну їжу, яку замовила

Сирники вважаються одним з найпоширеніших і звичайних варіантів для легкого і смачного сніданку. Тим не менш. Багато хто не готують цю страву, так як часто у всіх вони розвалюються, виходять або збиті, або розсипчасті. Сама Леся любить смачно поїсти і, спробувавши покупне страв в кафе, не втрималася від критики.

Як виявилося, їй вони не тільки не сподобалися, несмачне блюдо Нікітюк навіть розлютило.

"Що ж, друзі, У мене сумна новина для кафе! Сирники огидні! Пропоную терміново вирішити це питання і прибрати ці безглузді грудки. Ну що це таке? Візьміть рецепт у Діми Борисова або у Жені Клопотенко", - обурилася Леся.

За її словами, вона розчарована.

"Мої сирники-без яйця взагалі, але не розвалюються. Вони дуже ніжні і смачні, якщо дотримуватися всіх пропорцій за рецептом. Подивіться, я ж днями робила!» - сказала Леся.

"Ось особлива методика, як зробити їх ідеальної круглої форми. Берете дерев'яну дощечку, посипаєте борошном, формуєте шматок тіста в кульку, накриваєте його склянкою, і крутите ним по дошці, щоб вийшов рівненький сирник.

А рецепт взагалі простий: про тжімаем сир, щоб в ньому не було зайвої рідини. Замішуємо тісто з сиру, розтертого банана, борошна і цукру. Формуємо сирники за допомогою склянки і смажимо до золотистої скоринки. Леся Нікітюк радить використовувати для смаження кокосове масло. Але можна замінити його вершковим...» - писала Леся також в сторіс пару днів тому.

Відзначимо, що раніше на сторінці "star_life_ua" в Instagram також опублікували фотоколаж, на якому можна порівняти, як змінилася Леся за ці роки.

"9-класниця Лесюшка говорить всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не те, що зараз", - підписала своє фото Леся.

"Відчухали її стилісти", " Леся, гарненька. Чим старше, тим красивіше!", "Леся персик", " помолодшала?", "Нічого не змінилося", "Мужик з волоссям"," в 9 класі вона краще виглядала", " гарненька і тоді, і зараз!", "Зараз молодше", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадавши, Схудла Леся Нікітюк дала зазирнути в своє декольте прискіпливій красуні: "зробила...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк без білизни і штанів розкріпачилася на підлозі, вразивши одним кадром: "Боже, яка Квітуча".

Також Politeka писала, Нікітюк не стала скромничати, вразивши зовнішнім виглядом в компанії вбраного Дзідзьо:"які дівчатка".