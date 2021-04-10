Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як виганяє свою дочку з ліжка, а потім поділилася кадрами їх спільного домашнього тренування

Як повідомляє Politeka.net, Полякова поділилася кумедними домашніми відео у своєму Instagram. Співачка вирішила провести суботній день з користю, і почала його з тренування. Однак, займатися однією їй не захотілося, тому артистка вирішила долучити із занять спортом свою 16-річну дочку Машу.

Полякова зняла на відео, як заходить в кімнату, де її дочка лежить на ліжку.

"Я хочу, щоб моя дочечка пішла займатися зі мною спортом. А вона не хоче! Умовте її", - звертається співачка до глядачів.

В цей час незадоволена Маша починає обурюватися через те, що мати намагається витягнути її з ліжка.

"Я тільки що встала, жінко! Дай хоча б переодягнутися, вмитися і зуби почистити", - нарешті погоджується Маша.

Потім співачка опублікувала відео з самим тренуванням, де вони з донькою качають різні групи м'язів. При цьому зірка активно повчає свою дочку, показуючи їй, як правильно робити вправи.

"Дівчата, не забуваємо, що скоро літо! На локдауні ідеальний час, щоб привести своє тіло в порядок і втягнутися в процес тренувань!",- підписала ролик Полякова.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Олечка, величезне спасибі за масаж і зарядку!", "А навіщо пасивну агресію до дитини застосовувати? Їй точно на користь піде?", "Цьому ледачому підлітку потрібно на відро менше жерти, без цього тренування не допоможуть", "моєму захопленню немає меж і природно, дивлячись на вас дівчата, розумію, що ця тренька супер", - пишуть люди.

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