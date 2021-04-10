П'яний син екс-депутата позбавив життя 25-річну актрису
Трагедія сталася в столиці Литви Вільнюсі, коли молода артистка Інна Марія Бартайте пересувалася по місту на велосипеді. У неї врізався автомобіль, водій якого був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
Незважаючи на всі зусилля медиків дівчина померла від травм. Їй було всього 25 років. Про це повідомляє Інформаційний портал
Пізніше з'ясувалося, що винуватцем аварії став син колишнього депутата литовського Сейму і міністра Кястутіса Даушкіса Міндауглас.
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Відзначається що Інна Марія Бартайте була дочкою російської актриси Катерини Голубєвої і литовського режисера Шарунаса Бартаса. Вона народилася в 1996-му році в сім'ї.
Дівчина пішла по стопах матері і з раннього дитинства стала зніматися в кіно.
Вперше вона зіграла в 8-річному віці - в "Образах Європи". Далі-головні ролі в картині" спокій нам тільки сниться"," День Сенеки"," Записки з підпілля"," мій легіонер "і"Уолден".
У той же час її мати Катерина Голубєва –також загинула 10 років тому за нез'ясованих обставин.
Тіло 45-річної актриси було знайдено на станції метро в Парижі. За однією версією, смерть Голубєвої була насильницькою, за іншою-суїцид.
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