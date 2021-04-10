П'яний син екс-депутата позбавив життя 25-річну актрису

Трагедія сталася в столиці Литви Вільнюсі, коли молода артистка Інна Марія Бартайте пересувалася по місту на велосипеді. У неї врізався автомобіль, водій якого був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Незважаючи на всі зусилля медиків дівчина померла від травм. Їй було всього 25 років. Про це повідомляє Інформаційний портал Zmones .

Пізніше з'ясувалося, що винуватцем аварії став син колишнього депутата литовського Сейму і міністра Кястутіса Даушкіса Міндауглас.

Відзначається що Інна Марія Бартайте була дочкою російської актриси Катерини Голубєвої і литовського режисера Шарунаса Бартаса. Вона народилася в 1996-му році в сім'ї.

Дівчина пішла по стопах матері і з раннього дитинства стала зніматися в кіно.

Вперше вона зіграла в 8-річному віці - в "Образах Європи". Далі-головні ролі в картині" спокій нам тільки сниться"," День Сенеки"," Записки з підпілля"," мій легіонер "і"Уолден".

У той же час її мати Катерина Голубєва –також загинула 10 років тому за нез'ясованих обставин.

Тіло 45-річної актриси було знайдено на станції метро в Парижі. За однією версією, смерть Голубєвої була насильницькою, за іншою-суїцид.

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