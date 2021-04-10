Популярна українська співачка Ольга Цибульська подражнила шанувальників пікантним образом на нових фото і запропонувала їм незвичайну гру

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Цибульська звернулася до своїх передплатників, запропонувавши їм взяти участь у своєрідному конкурсі. Так, співачка написала кілька рядків пісні і запропонувала людям її продовжити.

"Можливо саме твоя версія стане хітом", - написала Цибульська.

Цей пост вона супроводила своїми новими фото. На знімках красуня постала в кокетливому образі. Так, вона стягнула з себе домашню кофту, але залишила її на руках і прикрила їй оголені груди. При цьому плечі і ключиці красуні залишилися відкритими. Цибульська приставила палець до губ, закриваючи підборіддя, який вона недавно розбила.

Зачіска співачки виглядає трохи розпатланою, проте це робить її образ тільки ще більш милим.

Шанувальники тут же почали коментувати пост і пропонувати свої варіанти продовження пісні.

"Уааау! Красуня!", "То відразу мене забери", "яка класна", "крутий образ", "на фото – Мавка", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Цибульська потрапила в неприємну ситуацію, коли гуляла з сином на вулиці. Співачка вирішила покататися на самокаті, не впоралася з керуванням і впала. Невдале падіння призвело до травм – артистка пошкодила коліно і підборіддя.

Через це зірка перенесла зйомки свого кліпу.

Нагадаємо, Цибульська, яка розбила обличчя, приходить до тями після отриманих травм, кадри вражають: "терпіти не можу себе...".

Як повідомляла Politeka, Олю Цибульську наздогнало нещастя, співачка розбила обличчя прямо перед зйомкою: "хто не ризикує...".

Також Politeka писала, що роздягнена Цибульська віддалася насолоді у ванній, показавши пікантні кадри: "дівчатка, такі дівчатка".