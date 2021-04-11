Підвищення пенсія українцям з 1 липня пов'язано з черговим зростанням прожиткового мінімуму

Так з 1 липня в Україні прожитковий мінімум збільшиться на 85 гривень, а разом з цим зросте мінімальна пенсія до 1854 гривень, а максимальна - рівно в 10 разів більше - до 18540 гривень. Таке підвищення передбачено в бюджеті України на 2021 рік, пише Finance.ua.

Крім того, з 1 липня планується встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 400 гривень особам, яким виповнилося 75 років до досягнення ними 80-річного віку. При наявності у них страхового стажу 20 років для жінок і 25 років для чоловіків їх мінімальна пенсійна виплата складе 2500 грн.

Нагадаємо, з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшився з 59,5 до 60 років. Це останній етап перегляду правил, прийнятих ще в 2011-му. Крім того, з 1 квітня приблизно для 2 млн працюючих пенсіонерів почався перерахунок пенсій.

Раніше ми розповідали, що протягом 2021 року передбачено відразу три етапи підвищення пенсій. Перший, як уже згадувалося вище, відбудеться з 1 липня і торкнеться мінімальних і максимальних виплат. Друге підвищення включає в себе щомісячні доплати до 400 грн для пенсіонерів у віці 75-80 років. І третій етап відбудеться в грудні. Знову підвищиться мінімальна пенсія, а також збільшаться надбавки до виплат окремим категоріям громадян.