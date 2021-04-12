Відома українська модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром, показала, як проводить час у Мексиці

Як пише Politeka.net, Інна Горячковська продовжує будувати кар'єру моделі і постійно радує українців новим контентом. Зірка вже деякий час відпочиває в Мексиці і показує, як зараз добре в Південній Америці, захоплюючи фанатів цікавими знімками.

Цього разу Інна поділилася кадром, де позувала в невеликому купальнику на березі моря. Зірка доповнила образ капелюхом, насолоджуючись гарячими променями сонця.

"Стоїш на березі і відчуваєш солоний запах вітру, що віє з моря", - написала красуня під фото.

"Боже мій, як привабливо"," красиве пузо", " Інна. Тільки не згори на сонці. Люблю твій позитив".

Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська поділилася пікантним Селфі.

"Нещасним або щасливим людини роблять тільки його думки, а не зовнішні обставини. Керуючи своїми думками, він управляє своїм щастям", - поміркувала Інна в підписі до посту.

На кадрі пишнотіла красуня постала в прозорому халаті-пінюарі червоного кольору, чим ощасливила чоловічу половину своїх шанувальників.

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