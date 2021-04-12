Відомий підкорювач жіночих сердець ресторатор і шоумен Ектор Хіменес-Браво змусив фанатів ковтати слинки шикарним видом випічки, зробленої на своїй кухні

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ектор розмістив фото, яке якнайкраще демонструє любов ресторатора до своєї справи. На фото чоловік показує шоколадне печиво з білосніжним прошарком.

Ектор посміхається, і видно, як він сам щасливий від отриманого результату. У пості до фото суддя проєкту "Майстер Шеф" розповів, що займається в недільний ранок улюбленою справою.

"Як же я обожнюю готувати вдома на своїй кухні👨🍳. Неділя - прекрасний привід віддатися повністю улюбленій справі ❤️. А чим ви любите снідати недільними ранками?",- поцікавився Ектор.

Суддя "Майстер Шеф" часто публікує гастрономічні смаколики на своїй сторінці, а також рекламує свій Youtube-канал.

Шанувальники, яких в Instagram у Хіменес-Браво більше мільйона, прокоментували фотографію і поділилися рецептами свого сніданку. Також не промовчали шанувальники про те, який красень Ектор, що зміг би ощасливити будь-яку жінку своїми кулінарними здібностями. Ось що вони пишуть:

"Такий чоловік пропадає, який любить готувати, мрія будь-якої жінки 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Всім гарного настрою💯 👍....", "Рецепт смаколиків у студію 😍 😍 😍 😍", "На вихідних сніданок готує чоловік. Яйця варені з рідким жовтком і ще сьогодні салат з руколи+тунець+помідори чері+заправка. І, звичайно, кава...🔥 ", "Добрий ранок! У нас сьогодні вареники на пару, з вишнями".

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