Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе після операції

Як пише Politeka.net, Анастасія Покрещук кілька тижнів тому вирушила до Стамбулу, щоб знайти фігуру мрії. Дівчина зробила собі повністю нове тіло і активно ділитися відчуттями після операції в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Анастасія опублікувала фото, де в топі і стрінгах стояла біля вікна. Дівчина зігнула ніжку, демонструючи ідеальний животик. Красуня позувала біля просторого вікна з видом на висотки мегаполісу.

"Що по кубиках? 18-ий день після операції, трохи набряк, ще не до кінця зажили, але вже Краса", - написала Анастасія під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"З-заздрість", "як ніби ти сиділа в спортзалі мінімум півроку", "Красиво дуже", "нереальна", " а самим накачати, не?", "Чорт, ну видно що це не м'язи, які сама накачала".

Ми писали, що українська блогерка Анастасії Похрещук ефектно вип'ятила перероблену п'яту точку.

На фото блогерша попозував стоячи біля вікна в чорних трусиках-бікіні і ТОПі, вип'ятивши свою п'яту точку.

"Як вам мій горіх? 17 днів операції (ліпосакція і ліпофіллінг) обожнюю", - написала Покрещук.

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