ПриватБанк розчарував українців неможливістю відкрити рахунок, не пояснюючи причин

Як передає Politeka.net, з'явилася чергова скарга на роботу ПриватБанку на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами клієнтки, коли їй знадобилося відкрити спеціальний рахунок за державною програмою "Пакунок малюка" в ПриватБанку, їй відмовили в цій послузі.

"Так як я маю відкритий дебетовий рахунок, який постійно використовую, спокійно йду у відділення для відкриття рахунку. І яке ж було моє здивування, коли мені повідомили, що це неможливо. Співробітник банку, онлайн чат, оператор гарячої лінії, всі як один сказали, що відкрити рахунок неможливо за рішенням банку. Але чому, ніхто не пояснює. Чому таке можливо? Ось відповідь оператора онлайн-чату: "Будь ласка, вибачте за надані незручності, але, на жаль, оформлення продуктів банку обмежене за рішенням банку, радимо вам звернутися для оформлення карток в інший банк", - поскаржилася жінка.

Офіційного коментаря щодо даної ситуації співробітники ПриватБанку не надали.

Зазначимо, в Україні з 1 вересня 2020 року "Пакунок малюка" (грошову компенсацію одноразової натуральної допомоги) видають за новими правилами. Одержувачу компенсації повинен бути відкритий рахунок в "ПриватБанку" зі спеціальним режимом використання. Кошти з нього можуть бути витрачені тільки на дитячі товари та товари для породіль в торгових точках, що приєдналися до пілотного проекту монетизації одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".

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