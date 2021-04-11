Екс-холостяк Максим Михайлюк похвалився чуттєвим кадром з вагітною дружиною

Відносини після шоу у чоловіка з обраницею Дашею Ульяновою не склалися і пара зі скандалом розпалася, проте, через пару місяців після «Холостяка» Макс зустрів свою любов. Більш того, вже в цьому місяці, зовсім скоро, модель Дарина Хлистун стане мамою.

Пара чекає на світ дочку, тому Макс часто ділиться фото з молодою дружиною і цей раз не був винятком. Чоловік поділився кадром з нової фотосесії, під час якої вони мило притиснулися один до одного, показуючи почуття. Сам Михайлюк був без сорочки, а ось Даша навпаки – тільки в ній.

"Нарешті ми визначилися з пологовим будинком!) Їздили на екскурсії в кілька і зупинилися на приватному пологовому будинку Адоніс. Нам провели детальну екскурсію по пологовому будинку, який знаходиться в 15 хвилинах від нас, показали палати, рід.зали, розповіли як годуватимуть😋 і тд.",- поділився майбутній батько.

Шанувальники підтримали чоловіка:

"Ну вже так скоро відбудеться найкраща в житті зустріч😍 вам терпіння❤️ головне підтримка один одного ❤️ а все буде куди не можна краще😍; найважливіше-це 6-ти разове харчування для партнера)); Легких вам пологів! Ангела-хранителя вам!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ; Найкрасивіша фотка; я за вас дуже рада ви великі молодці😍; Легких пологів і здоров'я мамі і дитинці💞; подивилася холостяка . І зараз ось розумію,що дійсно Ви прийшли туди за сім'єю".

Сам Макс дуже щасливий з моделлю і в цьому місяці вони навіть стануть батьками, про що повідомили в Instagram під парними фото. Зараз чоловік готується до швидкої появи на світ дочки, при цьому не забуваючи розповідати про життя в Instagram.

Під новим фото, на якому позував в улюбленій уніформі-одязі пілота-Макс коротко висловився:

"Я вірю, що зараз час для нової пригоди. А Ви так не думаєте?».

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".