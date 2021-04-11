Популярна артистка, яка виступає в парі з Вєркою Сердючкою, безмовна гелю ошелешила видом на Ліпсінк Батле

Як передає Politeka.net, в пабліку соцмережі Instagram присвяченому новому шоу "Ліпсінк батл" показали уривок з виступу продюсера і ведучого Дмитра Танковича, якому дістався образ легендарної Вєрки Сердючки,

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Танкович постав перед аудиторією в сценічному образі Вєрки - в сріблястому костюмі і з величезною зіркою на голові. Дмитро пародіював хіт Вєрки Make it rain Champagne. Підтримати знаменитого продюсера прийшли дружина і діти, а також актриса Радміла Щеголева, яка була парою у виступах Вєрки Сердючки на "СВ шоу".

У пабліук пишуть:" "Ліпсінк Батл"відвідала легендарна гелю, багато років вона була незмінною супутницею Вєрки Сердючки в "СВ-шоу". Актриса зробила Дмитру несподівану пропозицію: поїхати разом з ним на гастролі, якщо він буде другим складом виступати в образі Сердючки!".

Ведучі Ліпсінка заявили, що виросли на її коротких міні-спідницях, ботфортах і жартах Сердючки, які дівчина безумовно підкреслювала своїм зовнішнім виглядом.

Щодо виступу Дмитра, Радміла заявила, що вражена, і запропонувала Танковичу відправиться виступати "Вєркою Сердючкою" другим складом разом з нею:

"Дмитро, не зупиняйтеся! Віра, я так розумію, дуже мало виступає, А ньому її не вистачає!"

На таку пропозицію Дмитро намагався заявити, щось про несправедливість, проте Радміла сказала, що несправедливо, це якщо без неї.

Варто сказати, що Радміла дуже змінилася, дівчина одягла сіру сорочку, помаранчеву спідницю-міді, і сірі човники-туфлі.

Шанувальники обговорюючи появу гелі відзначили, що актриса надто змінилася з тих часів, як її пам'ятають шанувальники. "Ого як вона змінилася з тих часів!",- зазначили в коментарях.

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