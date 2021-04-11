Співачка Оля Полякова разом з дочкою Машею пожартували над Олей Фреймут
Як пише Politeka.net, Полякови вирішили згадати правила етикету від Олі Фреймут, яка просто обожнює пояснювати українцям, як потрібно поводитися в суспільстві і різних ситуаціях. Так, співачка опублікувала кілька сторіс, які перепостила до себе на сторінку Фреймут.
На кадрах можна побачити тільки Машу Полякову, а за кадром говорила сама Оля:
"Як правильно пити пиво? Ні. Пиво потрібно віддати мамі".
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На кадрах спочатку Маша зробила ковток, а після цього віддала пляшку.
"Як правильно їсти зелений борщ. Ні, зелений борщ потрібно їсти ось так. І якщо потрібно, промокнути серветкою", - сказала На другому ролику Оля.
Маша в цей час показала, як не потрібно і потрібно їсти борщ, а після витерла губи серветкою.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як ролик був в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
Ми писали, що відома українська телеведуча Ольга Фреймут повчила манерам.
Цього разу Ольга опублікувала відео, в якому розповіла, чи варто свербіти на людях і як правильно проганяти комара.
"Чи можна свербіти на людях? Ні. Навіть якщо вкусив комар, не варто свербіти при всіх. Краще непомітно почухатися, наприклад жестом, ніби поправляєш локон", - поділилася телеведуча.
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