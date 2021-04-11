Легендарна співачка Ірина Білик похвалилася кадром з підрослим синочком в стильній фотосесії

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Ірина розмістила фото в стильних нарядах разом зі своїм маленьким сином, п'ятирічним Табризом.

На фото Ірина у чорній вишуканій довгій сукні, піджаку і білому капелюсі з рівними полями. А малюк для фотосесії надів джинси, темно-синій піджак і білі кросівки. Табриз показує обома руками знак "перемога".

Мама виглядає щасливою поруч з підростаючим синочком. Для фото використовували підставку, на яку підіймається малюк, Ірина при цьому підтримує його.

Відомо, що Ірина частенько просить поради у своїх шанувальників щодо виховання синочка. Вона піднімала тему спорту і також цікавилася, як визначити, коли дитині пора йти до школи.

Відомо, що Табриз другий син Ірини Білик від фотографа і дизайнера Аслана Ахмадова. Синочка виносила для пари сурогатна мати, через те, що в Ірини Білик були проблеми зі здоров'ям.

Перший син 21-річний Гліб Оверчук минулого року оголосив про свої заручини з дівчиною Алісою. Першого сина співачка народила в 1999 році від моделі Андрія Оверчука. Однак деякі користувачі Мережі побачили його схожість з відомим співаком Андрієм Кузьменко (Кузьма Скрябін), про що написали в коментарях, зробивши компліменти.

В одному з інтерв'ю Білик розповіла, що її син вчиться на звукорежисера, грає в групі на барабанах, а також допомагає їй з дизайном футболок.

Нагадаємо, що всюдисуща Осадча показала дітей Ірини Білик на честь особливої дати: "схожий на Кузьму, вражаюче!"

Як повідомляла Politeka, чоловік найбагатшої співачки України розцвів у компанії іменинниці-Білик: «у Ірочки зовсім…»

Також Politeka писала, що Білик викликала переполох, зробивши українцям подарунок на честь свого 51-річчя: "настав цей день!"