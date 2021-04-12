Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", показав, як проводить з дружиною час

Як пише Politeka.net, зоряна пара вже більше 10 років разом, хоча вирішили узаконити стосунки тільки в 2015 році. Влад і Ліля не соромляться своїх почуттів і часто діляться кадрами сімейного життя.

Цього разу пара вирішила показати, як проводить разом час вдома. Влад був у плащі і шортах, а Лілія в топі і спідниці. Вони почали танцювати, насолоджуючись рухами один одного і позуючи перед камерою. Ролик вийшов дуже милим і навіть трохи забавним.

"Як ми проводить час вдома", - написав Влад під фотографією.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Ніштяк", "молодці", "Перша", "2 хвилини тому".

Ми писали, що дружина знаменитого українського хореографа Влада Ями поділилася палкими кадрами, на яких вони з чоловіком змогли продемонструвати свою вражаючу форму.

Судячи з кадрів, пара готується до якихось зйомок. Вони стоять в красиво прикрашеній кімнаті, при цьому Лілія зухвало позує перед камерою. На ній модний чорний піджак з великими гудзиками і босоніжки на високих підборах. При цьому, красуня не стала надягати спідницю або штани, демонструючи свої підтягнуті ніжки.

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