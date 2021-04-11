Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала спекотні фото з розкішного відпочинку на Шрі-Ланці
Як повідомляє Politeka.net, відома українська балерина Катерина Кухар, яка одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно у своєму мікроблозі зіркова красуня поділилася з шанувальниками пікантними кадрами з розкішного відпочинку на райському острові.
На нових фотографіях Катерина відображена в басейні без бортиків, який, схоже, розміщений на висоті, а за її спиною видно високі пальми. Перед камерою балерина з'явилася в стильному темному купальнику, декорованому блискучими паєтками, який підкреслив її ідеальну фігурку і апетитні форми. Вона і так і сяк крутиться перед камерою, демонструючи пружне тіло і приголомшливі пейзажі острова Шрі-Ланка.
У підписі до публікації Кухар розповіла про місцеві легенди і красу острова. "Стародавні легенди свідчать, що Шрі-Ланка - це Едемський Сад. Тут є гора, на вершині якої в камені можна розглянути відбиток людської ноги. Згідно з легендою, це слід першої людини, а сам острів, відповідно, – Едемський сад. Це найточніша метафора, що описує відчуття від острова: майже незайманий цивілізацією рай, де слони забрідають на городи, щоб поживитися огірками, де равлики розміром з долоню, а ліси такі густі, що в них легко загубитися", - поділилася Катерина.
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Шанувальники в захваті від нових фото балерини її завалюють компліментами в коментарях до фото. "Краса", "Райська насолода", "Вам, до речі, має бути соромно, ви ж людей з розуму зводите", "Шикарна", "Дуже красиво", - пишуть користувачі по фото Кухар.
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