Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин, маму якого, буквально, рятували всім світом, показав усміхнене фото і нарвався на критику українців

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Роман написав пост-подяку своїй дівчині, яка допомагає йому доглядати за мамою. Для ілюстрації своїх почуттів Роман розмістив фото на якому посміхається, а дівчина його цілує.

Він розповів, що дівчина допомагає варити супчики для його мами, доглядає за нею, як за своєю власною мамою.

Зокрема Рома пише: "І тільки завдяки вам друзі, хорошим лікарям, які борються за мамине здоров'я, і моїй дівчинці, яка готує кожен день мамі бульйончики, різні супчики і все, про що попросить моя матуся❤️. Завдяки цим людям я зміг вже через досить великий проміжок часу посміхнутися на фото ❤️. Щиро сподіваюся, що зовсім скоро зможу зробити гарне фото зі своєю рідною мамою".

Шанувальники не оцінили фото Роми, адже, поцікавившись, як здоров'я у мами, яку рятували всією країною, дізналися, що стан все ще стабільно важкий.

Передплатники, які хвилювалися про здоров'я мами стали критикувати хлопця, за те, що він не публікує новин про маму, а розміщує свої усміхнені фото:

"Рома, розкажи як мама себе почуває? Краще б з мамою сфографувався і розповів як її Здоров'я, всім світом допомагали, на всіх каналах оголошували, а ти мовчиш і либишся!", "Як мама? Ромчику, розкажи як мама? Хвилювались за вас...🙏 ", "Як себе почуває твоя Мама?", "Коли мама в стабільно важкому стані такі фото виставляти не варто!!!! Дике іржання тут недоречно!"...

На деякі питання Рома відповів: "Дякую, мамо слава Богу йде по трохи на покращення, але ще поки у важкому стані ((".

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