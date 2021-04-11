Сергій Писаренко та Євген Нікішин з "Дизель шоу", які днями полетіли з України, показали кадри з гримерки в дивному одязі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Писаренко розмістив фото в компанії зі скандальною співачкою Ольгою Бузовою. Сергій позував у майці і рваних джинсах, а його колега Нікішин взагалі в платтячку.

Як відомо Писаренко Російський комік і працює не тільки в "Дизель шоу", але і в"повітовому місті". Незважаючи на те, що Писаренко багато працює на українському телебаченні, він продовжує їздити на виступи в Росію.

Цього разу на гастролі до Писаренка приєднався ще один комік з "Дизель шоу" Євген Нікішин. На нових фото в своєму Instagram артист показав себе в гримерці в компанії з Антоном Лірником, і Ольгою Бузовою.

Сергій Писаренко написав:"наші серця нашим глядачам". При цьому вони з Нікішиним показали символи сердець.

Як виявилося, Нікішин і Писаренко Поїхали з туром по РФ, показувати виставу "Чоловік нарозхват", вони виступили в декількох містах і планують подальші гастролі. Раніше Писаренко повідомляв, що вони цілий рік не грали свою виставу, і ось знову на сцені, готові радувати глядачів.

"Ми починаємо наш смішнючий комедійний Спектакль!!!! Цілий рік не грали ми наш Спектакль ! Карантин закінчився Урааааа!!!",- написав артист.

Шанувальники Писаренка висловили захоплення артистами і побажання зустрітись в їхніх містах: "Браво👏", "Без вусів, ви прекрасніше !))) 🔥 😜 ", "Бузова)", "чекаємо Вас в Краснодарі!!!", "Коли в СПб?", "Чому Нікішин теж полетів в РФ?".

Нагадаємо, що зірка "Дизель шоу" Писаренко несподівано втік до Росії і вразив опухлим виглядом: "дві абсолютно різні людини"

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Писаренко приголомшив вульгарною витівкою в кабінеті психолога, відео: "дружина каже, що я не мужик"

Також Politeka писала, що зірку "Дизель шоу" Писаренко застукали в ліжку з пишногрудою "нареченою Харламова": "він без трусів або…»