Українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк показала, як отримує райську насолоду

Як передає Politeka.net, Нікітюк активно веде свій блог, де за нею спостерігають майже 4 мільйони підписників. Телеведуча показує не тільки свою творчість, а й повсякденні справи.

У себе в сторіс в Instagram зірка показала, як проходить сеанс тайського масажу. Епатажна Леся не посоромилася зняти себе прямо під час сеансу масажу, коли вона роздягнена лежала на кушетці.

"І звичайно, і звичайно Лесюні полагається масаж", - проспівала щаслива Нікітюк.

Наступна сторіс вийшла вельми відвертою, особливо, враховуючи акторський талант Лесі. Вона знімала, як їй роблять масаж, а сама видавала охи і ахи. Було видно, що телеведуча релаксує на повну.

"О таааак...це фантастика", - промукала задоволена зірка.

Після красуня записала відео в роздягальні. Вона була вся рум'яна і щаслива.

"Так дівчатка, тайський масаж - це бомбісімо", - підвела підсумок красуня.

Раніше ми писали, що Нікітюк з розсердженим виглядом розкритикувала несмачну їжу, яку замовила. Вона рознесла в пух і прах кафе, яке доставило їй неякісні сирники. Телеведуча заявила, що сама приготує цю страву смачніше.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Відчухали її стилісти".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".

Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьбися...".