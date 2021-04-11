Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, показала себе без прикрас

Як передає Politeka.net, в лютому 2021 року стало відомо, що Кім вирішила розлучитися зі своїм чоловіком після невдалих спроб зберегти шлюб. Чутки про розставання пари ходили давно. Підігрів їх скандал, який влаштував Каньє Уест, будучи в неадекватному стані. Незважаючи на те, що пара виховує чотирьох спільних дітей, шлюб все ж буде розірвано.

Останнім часом в соцмережах Кім з'являється все більше фото з дітьми. Вона частіше публікує фото без обробки і показує, як виглядає в реальному житті, без макіяжу. На свіжих фото Кім позувала зі своїм сином. Вона притиснула своє головне досягнення до себе і позувала на камеру.

"Моє сонце", - підписала фото зірка.

У коментарях відомій сімейці залишили масу приємних слів.

"Симпатичні», «дуже мило, ось, що я називаю любов'ю», «вона приголомшлива, обожнюю», «дві милашки», «яка ти хороша мама», "росте красень", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що незважаючи на складний період в житті модель продовжує плідно працювати, і показувати, що вона не падає духом.

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