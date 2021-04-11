Популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи", вбила наповал гарячим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель вирішила побалувати шанувальників на ніч, поділившись свіжими пікантними фото. Для зйомки Тетяна вибрала шкіряну сукню і рукавички. Сукня ідеально сіла по фігурці дівчини, зробивши її образ особливо гарячим.
Брик стояла біля дзеркала, низько нахилившись. Зона декольте вабила, а ефектний погляд красуні, прикрашений стрілками, позбавив чоловіків сну.
"А якби ти дійсно знімав фільм про своє власне життя-який це був би жанр?",- підписала фото зірка.
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У коментарях стали обговорювати жанри фільмів і змагатися в оригінальності. Сама Брик теж відповіла на своє ж питання.
«У мене б напевно все було) і фантастика, і бойовик, і детектив. Навіть не знаю цей жанр фільму», - заявила модель.
Не залишили красуню і без традиційних компліментів.
"Найкрасивіша", "нереальна", «Люблю», "Яка спокуслива", "ти як завжди просто вогонь!", "Дика кішечка", «пристрасть так і пре», "дивовижна жінка", - пишуть користувачі Мережі.
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