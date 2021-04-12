Співачка Анастасія Приходько ретельно приховувала свою вагітність, навіть беручи участь в шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала провокаційне фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким спантеличила публіку.

Так, Анастасія народила кілька місяців тому, і тільки після закінчення "Маски", зважилася розповісти про це в пост-шоу проекту. Стать малюка, як і його ім'я, зірка як і раніше тримає в секреті. Зазначимо, це вже її третя дитина. Від першого шлюбу у Анастасії є 11-річна донька, а в нинішніх відносинах - п'ятирічний син.

У соцмережі Приходько вирішила пояснити причини своєї скритності:

"Я не торгувала вагітністю. Це занадто особисте. Я публічна людина, і по ідеї, - я давно повинна була пробігтися по всіх телеканалах і розповісти чудову новину і хайпануть на цьому. Але, ви ж мене знаєте, я не така! Я дуже бережу сімейні цінності. Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленького чоловічка від великого дорослого світу, тим більше, коли він був ще тільки у мене під серцем❤️. Саме тому, моя третя вагітність була під сімома печатками і я вдячна команді @maskaukrainetv, що зберегли цю новину якомога довше🙌. Але, тепер все стало відомо) і так, третя дитина це прекрасно❤️❤️❤️ мене переповнює щастя і я вся в мамських турботах💫".

На фото співачка постала в зухвалому образі. З одягу на ній була лише шкіряна куртка-косуха та чорні трусики. Більш того, Анастасія додала кадру гостроти непристойним жестом, показавши середній палець.

Користувачі, тим не менш, підтримали Приходько в коментарях, привітавши з народженням дитини:

"У цій фотографії все прекрасно, мила 🥰 люблю вас 💛💛💛 і правильно, що деяким середній палець показуєш 😁🤗🥰💛" - "поганих людей багато на землі:))) 🙌"

"Від щирого серця вітаю вашу сім'ю з народженням малюка!!! Будьте щасливі!!!❤️"

"Класна дівчина....😍"

"Вітаю! ❤️ Ви крута як співачка так і мама! 👏🔥👏"

"Що, правда, вже третя дитина на ручках, вітаю! 👏" - "Народила, але давно!!! Тепер я багатодітна мати❤️"

"Ви крута!!!! супер ❤️ приклад для наслідування 😍"





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