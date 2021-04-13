Ізраїльська актриса Галь Гадот, яка прославилася на весь світ, нещодавно розповіла, що вагітна

Актриса і модель стала найбільш відома за ролями у фільмах "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Диво-жінка", передає Politeka.net.

З 2008 року Галь Гадот одружена з бізнесменом Яроном Версано. Подружжя виховує двох дочок - Альму і Майю, а минулого місяця зірка оголосила про те, що знову вагітна.

Красуня встигає вести сторінки в соцмережах. Зокрема, на її Instagram підписані 51,4 мільйона осіб. Красуня зуміла здивувати своїх шанувальників новим відео (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах модель спокусливо рухає стегнами в зеленому комбінезоні під музику. Видно, що красуня була в грайливому настрої, демонструючи животик.

"Давай, дівчинко!",- написала "диво-жінка".

За годину відео зібрало майже 400 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Виняткова КОРОЛЕВА😍 😍 😍", " ОООО вагітність))))", "ідеально❤️", " Чудо-Жінка😍", "приголомшлива красуня", " одне з кращих відео за день!", "Гарячий танець 🔥", "Я так сильно люблю тебе, моя королева", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Галь Гадот народилася 30 квітня 1985 року в Петах Тікве (Ізраїль). Батько актриси працював інженером, мати - вчителькою.

У 2004 році вона перемогла в конкурсі «Міс Ізраїль», після чого представляла свою країну на конкурсі «Міс Всесвіт» в Еквадорі, але не увійшла в число 15-ти фіналісток.

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