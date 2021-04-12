Знехтувані претенденти на руку і серце головних героїв "Холостячки" і "Холостяка" Олексій Тригубенко і Ліза Крутікова, розважалися прямо в автомобілі

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Олексій Тригукбенко показав красуню Лізу Крутікову, з якою розважався ввечері у своїй машині, під трек "Істеричка" групи Artik & Asti. Ліза танцювала, а Олексій відволікався від дороги.

При цьому Ліза в перервах між приспівом "більше не плаче, не плаче в неї закоханий новий хлопчик..." сказала Олексію: "Льоха, на дорогу дивись!"

А Олексій підписав відео питанням до своїх шанувальників: "Може запросити Лізу Крутікову на побачення?" і запропонував відповісти "так" або "ні".

У попередніх сторісах Олексій показав Лізу, яка приїхала на шашлики, і грав з нею в теніс. Він підтримав дівчину, яку "відправив додому" Михайло і заявив, що вся країна вболівала за неї. Однак дівчина сказала, "що поробиш, не доля!" і парочка вирушила грати в настільний теніс.

Нагадаємо, в шостому випуску реаліті-шоу "Холостяк" повітряна гімнастка Ліза Крутікова попрощалася з Михайлом Заливако. У прощальному пості Ліза написала зворушливу промову про те, що не змогла стримувати свої почуття, адже Михайло фліртував і був на побаченні не тільки з нею. Дівчина написала, що було боляче, але вона встановила для себе, що раз не змогла далі боротися за Михайла, значить він не її доля. Також дівчина зізналася, що більш ранима, ніж думала про себе.

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