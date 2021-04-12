Артисти українського шоу-бізнесу продовжують захоплювати увагу шанувальників не тільки своєю творчістю, а й епатажною поведінкою

Як передає Politeka.net, в одному з фан-акаунтів в Instagram з'явилося відео, на якому Олег Винник кинувся заспокоювати Тіну Кароль, після виступу однієї з учасниць Міли Нітіч, поки Дана Балана немає поруч.

Міла Нітіч виконала пісню "Malade" Lara Fabian в прямому ефірі у чвертьфіналі 11 сезону "Голоса країни". Тіна Кароль, яка була зворушена виступом артистки заявила, що та гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, попри будь-яке голосування.

Виступ Міли Нітіч нікого не залишив байдужим. А Олег Винник не втримався, щоб не піти заспокоювати Тіну Кароль. На відео, розміщеному в пабліку, Винник завив: "Ну, що ти ридаєш. Давай я ось так, а ти будеш говорити... Це так приємно. Дякую, ти зробила реально річ...".

При цьому Винник витер сльози з обличчя Тіни і обійняв її за плечі. В цей час Тіна не змогла відволікатися на залицяння Винника. Вона була вся на одній хвилі зі співачкою на сцені, після чого зірка заявила, що Міла дуже дивна співачка з незвичайним голосом, і похвалила її за проживання на сцені будь-якої пісні, яку виконує.

Нагадаємо, в одному з ефірів на "Голосі країни" був присутній Дан Балан, як помічник Тіни Кароль. Однак в ефірі на якому Винник вирішив заспокоїти зірку, Тіна залишилася без підтримки Балана.

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