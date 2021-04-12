Відомий грузинський красень Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі в шоу "Холостяк" і "Танці з зірками", засвітив свою кохану

Як пише Politeka.net, Іраклі довго приховував свою дівчину від публіки, хоча в інтерв'ю неодноразово натякав, що його серце зайняте. 10 квітня зірковий "холостяк" і його дівчина Ліза опублікували спільні фото в своїх соцмережах.

Варто відзначити, що 36-річний бізнесмен і телеведучий знайшов собі дуже юну дівчину. Лізі всього 19 років. В Instagram відразу ж стали обговорювати зовнішність коханої Іраклі. Її незвичайна краса і виразні риси обличчя викликали справжні суперечки в мережі. Одним дівчина дуже сподобалася, а інші назвали її не дуже гарною.

"Гарна пара", "вибирав, вибирав...ну тут на смак і на колір", "ви серйозно? У нього із зором все нормально?", "Я подумала сестра», «зовнішність відразлива, мммда», «головне, щоб Іраклі подобалася», «схожа на Лів Тайлер, а ноги які», "начебто нічого, але на коня схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Ліза родом з Грузії. Незважаючи на те, що Іраклі шукав кохання в Україні, знайшов він кохану у себе на батьківщині.

Нагадаємо, що красунчик - "Холостяк" Макацарія, закохавшись на шоу "Маска", втратив спокій: "Ну і бабій...".

Як повідомляла Politeka, втрата дитини і розставання з коханою: "Холостяк" Макацарія пережив справжню трагедію, відверте зізнання.

Також Politeka писала, красунчик Макацарія наробив галасу, розсекретивши свою кохану:"всі жінки України ридають".