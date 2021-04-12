Пролунав фінальний акорд одного з найпопулярніших шоу на українському телебаченні "Маска", проте шанувальники не перестають обговорювати виступ Вєрки Сердючки в останньому випуску шоу

Як передає Politeka.net, у своєму Інстаграм Андрій Данилко, який знову приміряв на себе костюм Вєрки Сердючки і виступив з новою піснею Disco Kicks розмістив відео свого яскравого виступу.

Захоплені шанувальники зірки тут же відгукнулися в коментарях під відео. Їм настільки сподобалося феєричний виступ Сердючки, що вони тут же "відправили" його знову на Євробачення, а деякі заявили, що цей виступ найкращий за все, що представлятимуть на конкурсі в Роттердамі в цьому році.

Фанати пишуть: "Пісня вогонь! Наша улюблена SUPER-STAR! ❤", "Чекаємо Вас на екранах частіше! 🔥❤️", "❤️ Ви наша гордість 😍 Хітяра! 👏👍💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗", "Супер пісня 👍 можна їхати з нею на Євробачення 👏👏👏", "Ааааааа! Бомба🔥👍 Андрій Михайлович - Геній! Ця пісня крутіше всіх треків, представлених в цьому році на Євробачення!", "Потрібно на Євробачення їхати", "Так з цією піснею потрібно йти на Євробачення ".

А ось і сам виступ Сердючки, від якого захоплено верещали не тільки глядачі, але ще і колеги Андрія Данилка

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