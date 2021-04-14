Відомий молдавський співак Дан Балан, який протягом двох сезонів був тренером вокального шоу "Голос країни", показав найближчих людей

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок співака в Instagram з'явився рідкісний кадр, на якому Дан позує зі своїми бабусею і дідусем. У мережі є багато фото, де артист позує зі своєю зірковою мамою Людмилою. У себе на батьківщині жінка відома артистка. Одного разу вона навіть приїжджала з виступом на "Голос країни". А ось інших родичів артист в мережі не світив.

На фото, яке просочилося в Instagram, Дан міцно притиснув до себе родичів.

"Найважливіше - це сім'я", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники артиста залишили масу захоплених слів.

"Це просто і красиво", "Вже тільки за це розуміння Дан заслуговує на повагу!", "Дуже красиві", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що 42-річний Балан повернувся на «Голос країни» в якості гостя і розговорився з ведучим. Дан зазначив, що нескінченно радий бачити Тіну Кароль, з якою йому приписують роман. Також музикант зізнався, що дуже сумував за проектом. При цьому, свого майбутнього в "Голосі" артист не бачить.

Нагадаємо, що дивна поведінка Дана Балана за лаштунками "Голосу країни" викликала питання: "Таке відчуття, що він під....".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан з красунею-блондинкою в білосніжному вбранні розтопив серця:"це любов на все життя".

Також Politeka писала, що Кароль змусила Дана Балана згоряти від ревнощів на "Голосі країни".