19-річний переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин розповів, що зараз з його мамою, яка бореться з коронавірусом

Мама співака потрапила в реанімацію, і Сасанчин звернувся до українців за допомогою, оскільки не вистачало грошей на на дорогі препарати, жінці на лікування скидалися буквально всією країною. Потім коронавірус виявили і у самого Романа, він опинився в лікарні під крапельницею. Однак хлопець уже одужав.

Як передає Politeka.net, нове фото Роман показав у себе в Instagram.

Користувачі Мережі поцікавилися, що зараз з його мамою.

«Мама, слава Богу, йде по трохи на покращення, але ще поки у важкому стані», «Краще, але ще, на жаль, важка», - відповів Роман на кілька коментарів.

Також Сасанчин подякував своїй дівчині, яка допомагає його піклуватися про маму.

Користувачі мережі пишуть слова підтримки та бажають мамі Рромана якомога скорішого одужання.

«Рада, що одужав❤ Друзі та партнери по життю пізнаються в біді! Хай це буде для вас міцним фундаментом для основи вашої сім'ї та буде найважчим етапом у вашому житті, а далі нехай все йде до успіху та щастя в кар'єрі та в особистому😉♥ Нехай мамуся та знайомі, що зараз хворіють будуть в найближчий час здорові», «Рада бачити здоровим і усміхненим. Нехай усе буде добре й у мами», «Ви дуже гарна пара! Молодці! Бережіть один одного!👍», - пишуть у коментарях.

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