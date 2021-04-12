19-річний переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчин розповів, що зараз з його мамою, яка бореться з коронавірусом
Мама співака потрапила в реанімацію, і Сасанчин звернувся до українців за допомогою, оскільки не вистачало грошей на на дорогі препарати, жінці на лікування скидалися буквально всією країною. Потім коронавірус виявили і у самого Романа, він опинився в лікарні під крапельницею. Однак хлопець уже одужав.
Як передає Politeka.net, нове фото Роман показав у себе в Instagram.
Користувачі Мережі поцікавилися, що зараз з його мамою.
«Мама, слава Богу, йде по трохи на покращення, але ще поки у важкому стані», «Краще, але ще, на жаль, важка», - відповів Роман на кілька коментарів.
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Також Сасанчин подякував своїй дівчині, яка допомагає його піклуватися про маму.
Користувачі мережі пишуть слова підтримки та бажають мамі Рромана якомога скорішого одужання.
«Рада, що одужав❤ Друзі та партнери по життю пізнаються в біді! Хай це буде для вас міцним фундаментом для основи вашої сім'ї та буде найважчим етапом у вашому житті, а далі нехай все йде до успіху та щастя в кар'єрі та в особистому😉♥ Нехай мамуся та знайомі, що зараз хворіють будуть в найближчий час здорові», «Рада бачити здоровим і усміхненим. Нехай усе буде добре й у мами», «Ви дуже гарна пара! Молодці! Бережіть один одного!👍», - пишуть у коментарях.
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