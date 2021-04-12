Відома українська співачка Настя Каменських, яка поїхала до Мексики без чоловіка, показала, як проводить час

Як пише Politeka.net, Настя Каменських вирушила не так давно в Мексику з подругою, мамою і помічницями. Красуня вирішила знімати шоу "дівчатка рулять" саме в Південній Америці, але не покликала з собою чоловіка Олексія Потапенко.

Цього разу Настя опублікувала фото, де здалася в леопардовому бікіні. Дівчина знімала себе зверху, демонструючи ідеальний бюст.

"Настрій мого дня: повний сонячного світла. А яке у вас сьогодні настрій? Опишіть ЕМОДЖІ в коментарях", - написала Настя під фото.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня" ," я теж мрію про Сонечку", "стан" хочу на море"," а мені сподобалися прикраси, люблю таке ніжне", " яка ти миленька!", "Іноді ти виглядаєш приголомшливо, іноді навіть краще", "цукерка", "Ну, принадність", "Очманілий ракурс".

Ми писали, що співачка Настя Каменських продовжує веселитися без чоловіка на відпочинку в Мексиці.

Красуня на кадрах показала, як разом з мамою Лідою і подругою Анею Андрійчук веселилася в автомобілі. Красуні були безтурботними і насолоджувалися життям.

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