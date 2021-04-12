В українського артиста Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки, серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це в інтерв'ю "Життєвому шляху" розповів продюсер артиста Юрій Нікітін, зазначивши, що з ним працюють кваліфіковані лікарі .

"Велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з європейських країн підключаються до процесу. У порівнянні з тими депресіями, які у нього були в 2007-му році, він вже знаходиться в прекрасній формі, тому що дуже довгий час він зовсім не міг творити, нічого не міг робити, виступати, нічого. У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися", – розповів Нікітін.

Нагадаємо, раніше сам Данилко розповідав, що після Євроведінія його кар'єра пішла вгору, проте через постійні виступи часу на себе зовсім не залишалося.

«У мене на нервовому грунті обсипало обличчя, і я навіть не міг загримуватися. Я видавлював з себе всі жарти, і це було неорганічно. Нібито Данилко просто переодягнувся в Вєрку Сердючку. Пам'ятаю, я ховався в туалеті, щоб просто побути одному. Я не був готовий до такої уваги», – розповідав артист.

За словами Данилка, у звичайному житті він мовчазний і самотній. Його депресія почалася якраз після безперервних гастролей. Саме тому артист вирішив взяти паузу в кар'єрі, відпочити, і присвятити себе самого собі ж, своїм думкам.

Однак, восени 2020 року Сердючка презентувала новий міні-альбом, який можна вважати справжнім проривом після тривалої паузи. Попередній альбом Сердючки вийшов в 2011 році.

У міні-альбом Sexy увійшло чотири пісні англійською мовою: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby і Sexy. Композиції помітно відрізняються від звичайного репертуару Сердючки.

Данилко розповідав, що новий альбом він приготував спеціально для європейської публіки, і навіть жартома називав себе «євросердючкою».

Нагадаємо, що Данилко після нового тріумфу Вєрки Сердючки знову "відправляють" на Євробачення: "можна їхати"

Як повідомляла Politeka, безбашена Сердючка в шортах підірвала шоу "Маска", загнавши Полякову та інших на стіл: "невелика підказка: я..."

Також Politeka писала, що Вєрка Сердючка, увірвавшись на шоу "Маска", показала, як треба запалювати: "тільки заради Андрія..."